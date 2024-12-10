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Происшествия

Беглец, скрывавшийся с 2011 года, задержан в Жамбылской области

Беглец, скрывавшийся с 2011 года, задержан в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 11:26 Фото: polisia.kz
В одном из сел Жамбылской области задержали преступника, скрывавшегося более 13 лет. Об этом 10 декабря 2024 года рассказали в департаменте полиции региона, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного релиза следует, что в 2011 году вблизи Аркалыка была задержана преступная группа, перевозившая более одной тонны марихуаны. В ходе операции были арестованы восемь человек, однако одному из участников удалось скрыться.

"В течение 13 лет местонахождение беглеца оставалось неизвестным, но полицейские не прекращали поиски. В ноябре текущего года сотрудникам департамента криминальной полиции МВД поступила оперативная информация о том, что разыскиваемый находится в одном из сел Жамбылской области. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания".Пресс-служба ДП Жамбылской области

Ранее стало известно, что задержан бывший сотрудник Антикора Дауренбек Кожабаев, находившийся в международном розыске. В отношении экс-замруководителя территориального департамента по Шымкенту Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело. Его подозревают в получении взятки от директора одной из общеобразовательных школ города за освобождение ее от уголовной ответственности.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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