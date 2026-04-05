Мир

Случай один на 15,5 млн: в России родились однояйцевые четверняшки

роддом, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2026 15:59 Фото: Родильный дом №17 Санкт-Петербурга
В петербургском роддоме №17 родились четыре однояйцевые девочки-близняшки. В медучреждении заявили, что это первый описанный в России случай монохориальной четверни, сообщает Zakon.kz.

По данным роддома, такие роды встречаются крайне редко – примерно один раз на 15,5 млн. Девочки появились на свет на 32-й неделе беременности.

Операцию провела команда специалистов, в которой участвовали акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, медсестры и акушерки. Сразу после рождения каждую из новорожденных приняли неонатологи и обеспечили необходимую помощь.

Вес девочек составил 1400, 1570, 1640 и 1360 граммов, рост – от 37 до 41 сантиметра. В роддоме отметили, что для такого срока это хорошие показатели.

Ранее 23-летняя жительница Туркестанской области пыталась продать новорожденную через социальные сети. После вмешательства полиции малышка находится под наблюдением врачей, а подозреваемая задержана.

Мухит Турсынали
Читайте также
Три гиганта-девочки родились за два дня в Караганде: врачи бьют тревогу
01:26, 29 августа 2024
Три гиганта-девочки родились за два дня в Караганде: врачи бьют тревогу
Более 17 тысяч новых случаев заражения COVID зафиксировали в России
20:07, 17 октября 2023
Более 17 тысяч новых случаев заражения COVID зафиксировали в России
Первый клонированный теленок родился на ферме в России
21:43, 13 марта 2024
Первый клонированный теленок родился на ферме в России
Читайте также
Уразбахтин подвёл итоги матча "Кайрата" с "Астаной"
00:46, 06 апреля 2026
Уразбахтин подвёл итоги матча "Кайрата" с "Астаной"
Стал известен первый соперник Бублика на "Мастерсе" в Монте-Карло
00:10, 06 апреля 2026
Стал известен первый соперник Бублика на "Мастерсе" в Монте-Карло
Видеообзор разгромной победы "Кайрата" над "Астаной" в матче КПЛ
23:32, 05 апреля 2026
Видеообзор разгромной победы "Кайрата" над "Астаной" в матче КПЛ
Официально: Жалгас Жумагулов узнал своего следующего соперника за титул
23:02, 05 апреля 2026
Официально: Жалгас Жумагулов узнал своего следующего соперника за титул
