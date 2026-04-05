Случай один на 15,5 млн: в России родились однояйцевые четверняшки

В петербургском роддоме №17 родились четыре однояйцевые девочки-близняшки. В медучреждении заявили, что это первый описанный в России случай монохориальной четверни, сообщает Zakon.kz.

По данным роддома, такие роды встречаются крайне редко – примерно один раз на 15,5 млн. Девочки появились на свет на 32-й неделе беременности.

Операцию провела команда специалистов, в которой участвовали акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, медсестры и акушерки. Сразу после рождения каждую из новорожденных приняли неонатологи и обеспечили необходимую помощь.

Вес девочек составил 1400, 1570, 1640 и 1360 граммов, рост – от 37 до 41 сантиметра. В роддоме отметили, что для такого срока это хорошие показатели.

Ранее 23-летняя жительница Туркестанской области пыталась продать новорожденную через социальные сети. После вмешательства полиции малышка находится под наблюдением врачей, а подозреваемая задержана.