Мир

Ребенок пролез в вольер к волку, пока родители смотрели в телефон

Волк, хищник, природа, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 08:45 Фото: pixabay
В американском штате Пенсильвания полуторагодовалый малыш пролез в вольер к волку, пока родители были заняты своими телефонами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, это случилось в парке Херши. 17-месячный малыш просунул руку через небольшое отверстие в деревянном ограждении вольера с волками.

Один из хищников подошел к нему и без раздумий схватил ребенка за руку. На помощь малышу бросились очевидцы, которые оттащили его от вольера.

Родители пострадавшего в этот момент находились на соседней лавочке, уткнувшись в смартфоны. Они заметили, что их ребенок в опасности, когда началась суматоха возле вольера.

Малыш получил лишь легкую травму. В парке при этом заявили, что поведение животного не было проявлением агрессии. Вероятно, оно было вызвано любопытством.

Родителям ребенка предъявили обвинения, связанные с угрозой безопасности ребенка.

Ранее мы сообщали о том, что крокодил растерзал 13-летнего мальчика на глазах его друзей.

Аксинья Титова
