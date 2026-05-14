Общество

Казахстанских родителей призвали срочно проверить телефоны детей

Фото: unsplash
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана разместило чек-лист по детской безопасности в интернете, призвав родителей уделять больше внимания цифровой грамотности и защите детей в онлайн-среде, сообщает Zakon.kz.

Так, полицейские настойчиво рекомендуют родителям вместе с ребенком пройти основные цифровые шаги – особенно в момент, когда дети получают первый смартфон или создают первый аккаунт в социальных сетях.

В числе главных рекомендаций стражи порядка называют использование функций родительского контроля.

Такие программы помогают фильтровать нежелательный контент, ограничивать опасные сайты, контролировать общение и защищать личные данные ребенка.

Также МВД советует соблюдать возрастные ограничения приложений и игр, выбирать контент в соответствии с возрастом ребенка и обязательно настраивать приватность аккаунтов подростков.

Отдельное внимание уделяется экранному времени.

"Чрезмерное пребывание в интернете может негативно сказаться на здоровье и психоэмоциональном состоянии детей, поэтому важно выстраивать разумный баланс между онлайн и офлайн активностью".Пресс-служба МВД РК

Родителям еще рекомендуют заранее обсудить с детьми правила общения в Сети: не вступать в переписку с незнакомцами, не отправлять личные данные, фотографии, адрес или информацию о семье.

Кроме того, ведомство напоминает о рисках интернет-мошенничества.

Дети и подростки могут стать жертвами обмана в онлайн-играх, маркетплейсах и социальных сетях, поэтому взрослым важно контролировать онлайн-покупки и объяснять основы цифровой безопасности.

"Цифровая безопасность – это не запреты, а забота, доверие и совместная ответственность родителей и детей".Пресс-служба МВД РК

Днем ранее, 13 мая, казахстанцев срочно предупредили о новой схеме интернет-мошенничества. Известно, что злоумышленники рассылают поддельные уведомления о покупке устройства iPhone с использованием платежной системы PayPal.

