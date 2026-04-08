Белый дом прокомментировал планы применить ядерное оружие в Иране

Белый дом резко раскритиковал сообщения в СМИ о том, что США якобы готовы применить ядерное оружие против Ирана. Это заявление появилось на странице Rapid Response в соцсети X, сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.ru, портал Headquarters опубликовал видео со словами вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что "у США остались инструменты, которые пока решено не использовать против Ирана".

В публикации говорится, что он якобы намекает на возможность применения ядерного оружия на Ближнем Востоке.

"Буквально ничто из того, что здесь сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс, не "подразумевает" этого", – говорится в публикации Rapid Response.

6 апреля Иран отверг инициативу США о 45-дневном прекращении огня, отправив собственный документ из 10 пунктов с предложениями по урегулированию конфликта.

Среди требований – снятие санкций и ввод новых правил прохода по Ормузскому проливу.

Президент США назвал предложения "недостаточно хорошими" и пригрозил "обрушить ад" на Иран в случае, если Тегеран в течение 48 часов не пойдет на сделку с Вашингтоном либо не откроет Ормузский пролив.

