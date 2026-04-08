#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
460.37
531.87
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
460.37
531.87
5.82
Мир

Белый дом прокомментировал планы применить ядерное оружие в Иране

Флаг США, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 05:59 Фото: pexels
Белый дом резко раскритиковал сообщения в СМИ о том, что США якобы готовы применить ядерное оружие против Ирана. Это заявление появилось на странице Rapid Response в соцсети X, сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.ru, портал Headquarters опубликовал видео со словами вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что "у США остались инструменты, которые пока решено не использовать против Ирана".

В публикации говорится, что он якобы намекает на возможность применения ядерного оружия на Ближнем Востоке.

"Буквально ничто из того, что здесь сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс, не "подразумевает" этого", – говорится в публикации Rapid Response.

6 апреля Иран отверг инициативу США о 45-дневном прекращении огня, отправив собственный документ из 10 пунктов с предложениями по урегулированию конфликта.

Среди требований – снятие санкций и ввод новых правил прохода по Ормузскому проливу.

Президент США назвал предложения "недостаточно хорошими" и пригрозил "обрушить ад" на Иран в случае, если Тегеран в течение 48 часов не пойдет на сделку с Вашингтоном либо не откроет Ормузский пролив.

Ранее мы сообщали, что Иран готовит новые удары по объектам Саудовской Аравии и ОАЭ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: