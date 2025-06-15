Иран готов заключить соглашение об отсутствии ядерного оружия

Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 июня 2025 года заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, пишет агентство IRNA.

"Мы готовы к любому соглашению, целью которого будет обеспечить отсутствие у Ирана ядерного оружия, поскольку, согласно нашему принципу, ядерное оружие под запретом. Но если целью будет лишение Ирана его ядерных прав, то, естественно, мы не готовы к такой сделке", – сказал он на встрече с послами.

При этом Аракчи отметил, что если цель соглашения будет подразумевать лишение Ирана ядерных прав, то на такую сделку Тегеран не пойдет.

Накануне министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил об отмене переговоров между США и Ираном 15 июня по ядерной сделке. При этом он заверил, что дипломатия и диалог Вашингтона с Тегераном остаются единственным путем к "прочному миру" стран.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который до этого выступил с жестким заявлением на фоне конфликта Израиля и Ирана, пообещал легко завершить их противостояние. Соответствующий пост он опубликовал в соцсетях.

Утром 13 июня 2025 года Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". В результате атаки погибли начальник Генштаба Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хоссейн Салами и президент Исламского университета Азад Мохаммад Техранчи.