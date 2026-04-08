Иран готовит новые удары по объектам Саудовской Аравии и ОАЭ
Иран в ответ на удары США по инфраструктурным и энергетическим объектам Исламской Республики собирается осуществить атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии и ОАЭ, сообщает Zakon.kz.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщило агентство Tasnim.
По его данным, целями могут стать объекты нефтяной компании Saudi Aramco и порт Янбу в Саудовской Аравии, а также трубопровод Хабшан – Фуджейра в ОАЭ.
Ранее американский президент рассказал о планах "уничтожить Иран за одну ночь". До этого Иран сделал тревожное заявление после слов Трампа.
