#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
479.82
559.9
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
479.82
559.9
6.15
Мир

Пожар в сердце аэропорта Мумбаи вызвал панику среди пассажиров

пожар в аэропорту Мумбай, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 22:14 Фото: wikipedia
Вечером 9 апреля на территории Терминала 1 Международного аэропорта Чхатрапати Шиваджи Махарадж в крупнейшем городе Индии Мумбаи (CSMIA) произошел пожар уровня один, сообщает Zakon.kz.

Как пишет индийская газета Indian Express со ссылкой на данные официальных лиц, возгорание было ограничено первым этажом здания, расположенного в районе Сантакруз-Ист.

"В четверг, 9 апреля 2026 года, в Терминале 1 был зафиксирован небольшой пожар из-за короткого замыкания в 18:10. Пожарные службы оперативно взяли ситуацию под контроль в считанные минуты. Операции аэропорта не нарушены", – сообщил представитель CSMIA.

Для тушения пожарная служба Мумбаи (BMC) направила четыре пожарные машины, четыре водовоза, а также машины с дыхательными аппаратами, спасательный фургон и один автомобиль быстрого реагирования. Операцию координировал помощник начальника пожарного отделения, пожар был ликвидирован в 21:20.

По предварительной информации от муниципалитета Мумбаи, пожар произошел в зоне 1B Терминала 1. Он оставался ограниченным первым этажом здания с четырьмя этажами (цоколь и три этажа). Пожарная служба Мумбаи объявила уровень пожара "1" в 19:05.

Согласно сообщениям, возгорание произошло в серверной комнате системы видеонаблюдения (CCTV).

Официальные лица отметили, что пострадавших в результате пожара нет.

После ликвидации возгорания в помещениях аэропорта сохранялся дым.

Аэропорт Чхатрапати Шиваджи Махарадж является вторым по загруженности в Индии, в 2024-2025 финансовом году через него прошло 55,12 млн пассажиров.

Ранее сообщалось, что мужчину и четверых детей спасли при пожаре в Сатпаеве.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: