Пожар в сердце аэропорта Мумбаи вызвал панику среди пассажиров

Вечером 9 апреля на территории Терминала 1 Международного аэропорта Чхатрапати Шиваджи Махарадж в крупнейшем городе Индии Мумбаи (CSMIA) произошел пожар уровня один, сообщает Zakon.kz.

Как пишет индийская газета Indian Express со ссылкой на данные официальных лиц, возгорание было ограничено первым этажом здания, расположенного в районе Сантакруз-Ист.

"В четверг, 9 апреля 2026 года, в Терминале 1 был зафиксирован небольшой пожар из-за короткого замыкания в 18:10. Пожарные службы оперативно взяли ситуацию под контроль в считанные минуты. Операции аэропорта не нарушены", – сообщил представитель CSMIA.

#Mumbai: A minor fire broke out at Terminal 1 of Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport in evening; the blaze was swiftly controlled by fire teams no disruption or casualties were reported.

Для тушения пожарная служба Мумбаи (BMC) направила четыре пожарные машины, четыре водовоза, а также машины с дыхательными аппаратами, спасательный фургон и один автомобиль быстрого реагирования. Операцию координировал помощник начальника пожарного отделения, пожар был ликвидирован в 21:20.

По предварительной информации от муниципалитета Мумбаи, пожар произошел в зоне 1B Терминала 1. Он оставался ограниченным первым этажом здания с четырьмя этажами (цоколь и три этажа). Пожарная служба Мумбаи объявила уровень пожара "1" в 19:05.

Согласно сообщениям, возгорание произошло в серверной комнате системы видеонаблюдения (CCTV).

Официальные лица отметили, что пострадавших в результате пожара нет.

После ликвидации возгорания в помещениях аэропорта сохранялся дым.

Аэропорт Чхатрапати Шиваджи Махарадж является вторым по загруженности в Индии, в 2024-2025 финансовом году через него прошло 55,12 млн пассажиров.

