Аэропорт Алматы обратился к пассажирам

Аэропорт Алматы 31 мая 2024 года обратился к пассажирам в связи с открытием нового международного терминала, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани южной столицы.

"Международный аэропорт Алматы рад объявить, что уже 1 июня 2024 года мы встретим первых гостей в новом международном пассажирском терминале... Добро пожаловать в новый международный пассажирский терминал аэропорта Алматы!" – следует из обращения.

Первоначальный срок сдачи нового международного терминала планировался на конец лета 2024, но в связи со стремительно увеличивающимся пассажиропотоком и в целях предоставления максимального комфорта и удобства пассажирам все работы были ускорены и терминал примет первые рейсы уже 1 июня.

После полного перевода всех международных рейсов в новый терминал старый терминал будет использоваться для внутренних рейсов. Также будет проведена реновация действующего терминала для полного его соответствия международным стандартам.

Планируется постепенный перевод всех международных рейсов с действующего терминала в новый. Полный перевод международных рейсов в новый будет осуществлен в течение первой декады июня.

В проект по новому международному пассажирскому терминалу было инвестировано более 200 млн долларов. В действующее здание терминала и на развитие инфраструктур аэропорта планируется привлекать больше инвестиций в дальнейшем.

Как только все международные рейсы будут переведены в новый терминал, начнутся работы по реновации текущего терминала.

Новый терминал аэропорта станет первым в Центральной Азии, сертифицированным по программе Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE). В строительстве использован международный опыт в части ресурсоэффективности за счет использования высококачественных изоляционных материалов, водосберегающего оборудования и передовых методов снижения выбросов парниковых газов, шума, света, отходов и загрязнения воздуха в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации.

Для комфорта пассажиров в новом терминале предусмотрены комнаты матери и ребенка на каждом этаже, необходимые удобства для людей с ограниченными возможностями, игровая зона для детей, а также такие дополнительные удобства, как комнаты отдыха, сo-working зоны, VR-комната, туалет для домашних животных. Кроме того, в новом терминале скоро будет представлен музей Казахстанской авиации.

Новый терминал соединен со старым через надземный переход. Новое помещение обеспечит пассажирам легкий доступ для пересадки с внутренних и международных рейсов без выхода за пределы здания.

Для обеспечения пассажиров современными и комфортными условиями при прохождении паспортного контроля по линии пограничной службы в новом терминале установлено 20 кабин в зоне вылета, 32 кабины в зоне прилета, четыре единицы оборудования по системе автоматизированного пропуска в зоне вылета-прилета для граждан РК, четыре багажные ленты, инфокиоски для комфортной навигации пассажиров.

Телескопические трапы нового терминала могут принимать одновременно до семи самолетов в зависимости от размера борта. Уже в первые четыре месяца в 2024 году аэропорт обслужил 3,3 млн пассажиров.

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Ранее сообщалось, что рабочая поездка президента Касым-Жомарта Токаева в Алматы 31 мая 2024 года началась с посещения нового международного терминала аэропорта южной столицы.