Мошенники выманили у пенсионерки почти миллиард тенге и золотые слитки

В Санкт-Петербурге 75-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, лишившись более 162 млн рублей (около 1 млрд тенге), передает Zakon.kz.

Об этом 16 мая 2026 года сообщает телеканал Рен-ТВ. Злоумышленники с апреля убеждали женщину передать им средства под предлогом "декларирования".

В итоге она отдала курьеру деньги, доставшиеся от покойного мужа, а также 8,8 кг золотых слитков.

"Общий ущерб составил 162 млн 950 тыс. рублей (около 1 млрд тенге)", – говорится в сообщении.

Женщина обратилась в полицию накануне. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Курьер задержан, однако похищенное пока не изъято.

Между тем в Астане задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве с пенсионными накоплениями. Под предлогом помощи в обналичивании средств он завладел деньгами гражданина и перестал выходить на связь.