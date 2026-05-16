#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
470.17
547.47
6.42
Мир

Мошенники выманили у пенсионерки почти миллиард тенге и золотые слитки

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 23:18 Фото: Zakon.kz
В Санкт-Петербурге 75-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, лишившись более 162 млн рублей (около 1 млрд тенге), передает Zakon.kz.

Об этом 16 мая 2026 года сообщает телеканал Рен-ТВ. Злоумышленники с апреля убеждали женщину передать им средства под предлогом "декларирования".

В итоге она отдала курьеру деньги, доставшиеся от покойного мужа, а также 8,8 кг золотых слитков.

"Общий ущерб составил 162 млн 950 тыс. рублей (около 1 млрд тенге)", – говорится в сообщении.

Женщина обратилась в полицию накануне. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Курьер задержан, однако похищенное пока не изъято.

Между тем в Астане задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве с пенсионными накоплениями. Под предлогом помощи в обналичивании средств он завладел деньгами гражданина и перестал выходить на связь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
20:34, 10 июля 2025
Мошенники выманили у семьи из Кокшетау более 18 млн тенге
Обман, мошенники, Астана
16:36, 22 апреля 2024
Интернет-мошенники пытались выманить 50 млн тенге у пенсионерки
бабушка достала ключи из сумки
10:47, 05 ноября 2025
Пенсионерка продала квартиру и золото после звонков из "Казпочты", Нацбанка и Минюста
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бабаян раскрыл финансовый кризис в &quot;Астане&quot;: Футболисты играют за 100 тысяч тенге
23:18, Сегодня
Бабаян раскрыл финансовый кризис в "Астане": Футболисты играют за 100 тысяч тенге
Определились победители пятого дня Кубка Казахстана по борьбе в Алматы
22:50, Сегодня
Определились победители пятого дня Кубка Казахстана по борьбе в Алматы
Казахстанский дзюдоист уступил в схватке за &quot;бронзу&quot; турнира European Open в Испании
22:20, Сегодня
Казахстанский дзюдоист уступил в схватке за "бронзу" турнира European Open в Испании
Казахстанская теннисистка уступила на старте квалификации турнира в Марокко
21:47, Сегодня
Казахстанская теннисистка уступила на старте квалификации турнира в Марокко
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: