Мачеха забила до смерти трехлетнюю падчерицу
Трехлетняя девочка умерла после избиения мачехой в Индии. Инцидент произошел в деревне Сурджавали, передает Zakon.kz.
Как сообщает издание NDTV, узнав о смерти ребенка, полицейские выехали на место и начали проверку.
"Выяснилось, что мачеха избила ребенка, после чего ее состояние ухудшилось. Девочку отвезли в больницу, где она умерла", – сообщили в полиции.
Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что мать убила своего младенца из-за пропажи грудного молока.
Читайте также
