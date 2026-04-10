Мачеха забила до смерти трехлетнюю падчерицу

Трехлетняя девочка умерла после избиения мачехой в Индии. Инцидент произошел в деревне Сурджавали, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание NDTV, узнав о смерти ребенка, полицейские выехали на место и начали проверку. "Выяснилось, что мачеха избила ребенка, после чего ее состояние ухудшилось. Девочку отвезли в больницу, где она умерла", – сообщили в полиции. Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Ранее сообщалось, что мать убила своего младенца из-за пропажи грудного молока.

