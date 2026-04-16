Мир

Пассажирка рейса Стамбул – Ташкент согласилась за 35 долларов перевезти сумку с наркотиками

Аэропорт Ташкента, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 02:30 Фото: Facebook/tashkent.airport.uz
Женщина поддалась на уговоры незнакомца доставить сумку с таблетками синтетического наркотика из Турции в Узбекистан за 35 долларов, сообщает Zakon.kz.

Во время таможенного досмотра пассажирки, прибывшей рейсом Стамбул – Ташкент, в одном из пакетов с арахисом обнаружили красные таблетки, схожие по размеру. 598 таблеток с маркировкой "Marvel" оказались синтетическим наркотиком MDMA.

Об этом пресс-секретарь Таможенного комитета Узбекистана Хасан Тангриев рассказал в своих соцсетях.

Фото: Instagram/husen_tangriyev

По словам задержанной, ее попросили перевезти чужую сумку, пообещав за это всего 35 долларов. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

На днях о продлении гибких условий бронирования билетов заявила известная авиакомпания.

Алия Абди
Алия Абди
