#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
476.97
562.59
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
476.97
562.59
6.27
Туризм

Гибкие условия бронирования билетов продлила известная авиакомпания

Qatar Airways, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 06:00
Авиакомпания Qatar Airways продлила действие специальных условий по изменению авиабилетов, сообщает Zakon.kz.

По информации авиаперевозчика, для билетов на рейсы с датой вылета до 15 июня 2026 года сохраняется возможность один раз бесплатно изменить дату поездки. Новую поездку можно перенести на любую дату до 31 октября 2026 года.

Если стоимость перелета на выбранную новую дату окажется выше первоначальной, пассажиру потребуется доплатить разницу. В случае повторной отмены или изменения рейса авиакомпанией также допускается дополнительное бесплатное изменение бронирования.

"Внести изменения можно через раздел "Управление бронированием" на официальном сайте Qatar Airways либо через место, где был приобретен билет", – говорится в сообщении.

Южная Корея завлекает туристов открытием новых туристических маршрутов с 17 апреля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: