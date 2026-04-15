Гибкие условия бронирования билетов продлила известная авиакомпания

Авиакомпания Qatar Airways продлила действие специальных условий по изменению авиабилетов, сообщает Zakon.kz.

По информации авиаперевозчика, для билетов на рейсы с датой вылета до 15 июня 2026 года сохраняется возможность один раз бесплатно изменить дату поездки. Новую поездку можно перенести на любую дату до 31 октября 2026 года.

Если стоимость перелета на выбранную новую дату окажется выше первоначальной, пассажиру потребуется доплатить разницу. В случае повторной отмены или изменения рейса авиакомпанией также допускается дополнительное бесплатное изменение бронирования.

More flexibility for your travel plans, when you need it.



Customers with a confirmed booking on Qatar Airways operated flights, for travel until 15 June 2026, are eligible for complimentary date changes up to 31 October 2026*.



And, if your rebooked flight is impacted again,… pic.twitter.com/JPdTZuDD79 — Qatar Airways (@qatarairways) April 13, 2026

"Внести изменения можно через раздел "Управление бронированием" на официальном сайте Qatar Airways либо через место, где был приобретен билет", – говорится в сообщении.

