Полиция пресекла производство наркотиков в Астане

В гаражном обществе столицы полицией обнаружен тайник, в которых содержались прекурсоры для изготовления синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

200 канистр общим весом 4 тонны находились в этом тайнике, передает интернет-портал Polisia.kz.

В целом с начала года, согласно официальным статистическим данным на 16 апреля, из незаконного оборота изъято свыше 11 тонн прекурсоров, из которых, по оценкам специалистов, планировалось изготовить до полутора тонн наркотиков синтетической группы.

"За незаконный оборот прекурсоров с 1 января введена уголовная ответственность по статье 301 Уголовного кодекса Республики Казахстан и предусматривается до 15 лет лишения свободы", – напоминает Министерство внутренних дел.

В ведомстве отметили, что любые попытки организации производства и распространения наркотиков будут пресекаться жестко и последовательно в рамках действующего законодательства.

