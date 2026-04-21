#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+7°
$
469.49
552.59
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+7°
$
469.49
552.59
6.24
Общество

Полиция пресекла производство наркотиков в Астане

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
В гаражном обществе столицы полицией обнаружен тайник, в которых содержались прекурсоры для изготовления синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

200 канистр общим весом 4 тонны находились в этом тайнике, передает интернет-портал Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

В целом с начала года, согласно официальным статистическим данным на 16 апреля, из незаконного оборота изъято свыше 11 тонн прекурсоров, из которых, по оценкам специалистов, планировалось изготовить до полутора тонн наркотиков синтетической группы.

"За незаконный оборот прекурсоров с 1 января введена уголовная ответственность по статье 301 Уголовного кодекса Республики Казахстан и предусматривается до 15 лет лишения свободы", – напоминает Министерство внутренних дел.

В ведомстве отметили, что любые попытки организации производства и распространения наркотиков будут пресекаться жестко и последовательно в рамках действующего законодательства.

Ранее незаконный оборот наркотических препаратов пресекли в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: