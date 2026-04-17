Мир

Рейтинг миллиардеров изменился: кто стал самым богатым человеком Азии

Гаутам Адани стал самым богатым человеком в Азии, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 19:13 Фото: wikipedia/Гаутам Адани
Бизнес-империя Adani Group, охватывающая инфраструктуру, энергетику и логистику, позволила ее основателю Гаутам Адани выйти на первое место среди самых богатых людей Азии. Адани сыграл ключевую роль в развитии инфраструктуры Индии, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, он обогнал главу Reliance Industries Мукеша Амбани, чьи активы сосредоточены в энергетике, телекоммуникациях и розничной торговле.

Смена лидера произошла на фоне роста стоимости акций компаний Adani Group. Как уточняется, состояние Адани достигло 92,6 млрд долларов, тогда как капитал Амбани оценивается примерно в 90,8 млрд. Оба предпринимателя входят в число 20 самых богатых людей мира.

На торгах акции компаний группы Адани показали рост: бумаги Adani Power прибавили около 1%, Adani Total Gas – свыше 2%, Adani Green Energy – 0,44%, а Adani Ports & Special Economic Zone – 1,6%. Ряд других активов холдинга также демонстрировал положительную динамику.

Эксперты отмечают, что подобные перестановки в рейтинге происходят регулярно, поскольку состояние миллиардеров напрямую зависит от рыночной стоимости их активов и общей конъюнктуры глобальных рынков.

В то же время, согласно индексу, у семи из 20 самых богатых людей мира в 2026 году зафиксировано снижение капитала. Наибольшие потери понес глава LVMH Бернар Арно – его состояние сократилось на 44 млрд долларов.

Ранее был назван самый богатый атлет за всю историю мирового спорта.

