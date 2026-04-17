Мир

Оспа обезьян эволюционирует: новые штаммы могут заражать легче

Фото: pixabay
Вирус оспы обезьян продолжает эволюционировать: ученые выявили изменения в генах, отвечающих за взаимодействие с иммунной системой. По их оценке, это может повлиять на поведение инфекции и требует дальнейшего наблюдения, сообщает Zakon.kz.

Вирус оспы обезьян (mpox) продолжает мутировать и может становиться более заразным для человека. К такому выводу пришли ученые, изучающие новые генетические варианты инфекции.

Как значится в результатах исследования, опубликованных в научной статье Virus Genes, если раньше болезнь передавалась преимущественно от животных, то сегодня все чаще фиксируется устойчивая передача от человека к человеку. Исследования показывают, что вирус постепенно адаптируется к этому механизму распространения.

Отдельное внимание специалистов привлекают новые варианты вируса. Некоторые из них, по данным генетического анализа, могут распространяться быстрее и вызывать более тяжелое течение заболевания.

Так, выявленный в Центральной Африке вариант (Clade 1b) демонстрирует признаки лучшей передачи среди людей, что может означать новую фазу эволюции инфекции.

Ученые подчеркивают: говорить о резком ухудшении ситуации пока рано, однако наблюдаемая динамика требует более внимательного мониторинга и готовности систем здравоохранения.

Ранее в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК перечислили способы передачи заболевания оспа обезьян от человека к человеку.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
