Ученые выяснили, когда на Земле будет 25-часовой день
Как пишет Econews, официально сутки длятся 24 часа, потому что именно так мы планируем школьное расписание, рабочие смены и будильник. Земля вращается, двигаясь вокруг Солнца так, чтобы Солнце снова оказалось в той же точке на небе в определенное время.
При этом океаны Земли выгибаются из-за гравитации Луны, создавая приливы и отливы, которые возникают по мере вращения планеты. Подробное официальное описание этого процесса приведено в пояснении НАСА к затмениям и вращению Земли. На практике это означает, что вращение Земли замедляется, и Луна постепенно удаляется от Земли.
За всю жизнь невозможно почувствовать, как Земля теряет ничтожно малую долю секунды. Так как же исследователи узнают, что это происходит?
- Они сравнивают показания чрезвычайно точных часов с астрономическими наблюдениями и обширными историческими записями, включая данные о времени старых затмений.
- Современные системы хронометража также отслеживают небольшие расхождения между временем на часах и вращением Земли.
Сейчас 25-часовой день "вписывается в планы" землян. Но он настолько далек от реальности, что практически никак не повлияет на человечество, цивилизацию или даже на структуру наших календарей.
