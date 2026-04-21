Наука и технологии

Ученые выяснили, когда на Земле будет 25-часовой день

Свет, солнце, космос , фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 04:59 Фото: freepik
Ученые ожидают, что вращение Земли будет продолжать замедляться, и что это изменение незаметно переведет земные часы на 25-часовые сутки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Econews, официально сутки длятся 24 часа, потому что именно так мы планируем школьное расписание, рабочие смены и будильник. Земля вращается, двигаясь вокруг Солнца так, чтобы Солнце снова оказалось в той же точке на небе в определенное время.

При этом океаны Земли выгибаются из-за гравитации Луны, создавая приливы и отливы, которые возникают по мере вращения планеты. Подробное официальное описание этого процесса приведено в пояснении НАСА к затмениям и вращению Земли. На практике это означает, что вращение Земли замедляется, и Луна постепенно удаляется от Земли.

За всю жизнь невозможно почувствовать, как Земля теряет ничтожно малую долю секунды. Так как же исследователи узнают, что это происходит?

  • Они сравнивают показания чрезвычайно точных часов с астрономическими наблюдениями и обширными историческими записями, включая данные о времени старых затмений.
  • Современные системы хронометража также отслеживают небольшие расхождения между временем на часах и вращением Земли.

Сейчас 25-часовой день "вписывается в планы" землян. Но он настолько далек от реальности, что практически никак не повлияет на человечество, цивилизацию или даже на структуру наших календарей.

Ранее стало известно, что разрушился крупнейший в мире айсберг.

Аксинья Титова
Земля замедляется, день увеличивается – тревожное открытие ученых
17:37, 13 марта 2026
Земля замедляется, день увеличивается – тревожное открытие ученых
Ученые заявили об изменении длительности дня
16:44, 17 июля 2024
Ученые заявили об изменении длительности дня
Луна постепенно отдаляется от Земли, меняя длительность суток
06:20, 03 марта 2026
Луна постепенно отдаляется от Земли, меняя длительность суток
Арина Соболенко раскрыла свой способ борьбы с выгоранием
04:51, 22 апреля 2026
Арина Соболенко раскрыла свой способ борьбы с выгоранием
Экс-чемпион UFC подтвердил готовность драться с любым соперником: Заставлю меня уважать
04:19, 22 апреля 2026
Экс-чемпион UFC подтвердил готовность драться с любым соперником: Заставлю меня уважать
45-летняя Винус Уильямс проиграла десятый матч кряду
03:48, 22 апреля 2026
45-летняя Винус Уильямс проиграла десятый матч кряду
"Жду победу удушающим": Царукян сделал прогноз на бой Чимаев – Стрикленд
03:18, 22 апреля 2026
"Жду победу удушающим": Царукян сделал прогноз на бой Чимаев – Стрикленд
