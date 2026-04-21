Ученые выяснили, когда на Земле будет 25-часовой день

Ученые ожидают, что вращение Земли будет продолжать замедляться, и что это изменение незаметно переведет земные часы на 25-часовые сутки, сообщает Zakon.kz.

официально сутки длятся 24 часа, потому что именно так мы планируем школьное расписание, рабочие смены и будильник. Земля вращается, двигаясь вокруг Солнца так, чтобы Солнце снова оказалось в той же точке на небе в определенное время.

При этом океаны Земли выгибаются из-за гравитации Луны, создавая приливы и отливы, которые возникают по мере вращения планеты. Подробное официальное описание этого процесса приведено в пояснении НАСА к затмениям и вращению Земли. На практике это означает, что вращение Земли замедляется, и Луна постепенно удаляется от Земли.

За всю жизнь невозможно почувствовать, как Земля теряет ничтожно малую долю секунды. Так как же исследователи узнают, что это происходит?

Они сравнивают показания чрезвычайно точных часов с астрономическими наблюдениями и обширными историческими записями, включая данные о времени старых затмений.

Современные системы хронометража также отслеживают небольшие расхождения между временем на часах и вращением Земли.

Сейчас 25-часовой день "вписывается в планы" землян. Но он настолько далек от реальности, что практически никак не повлияет на человечество, цивилизацию или даже на структуру наших календарей.

Ранее стало известно, что разрушился крупнейший в мире айсберг.