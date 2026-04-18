Более половины британцев поддержали возвращение в ЕС – результаты опроса

флаги ЕС и Великобритании, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2026 17:30 Фото: freepik
Более половины британцев выступают за возвращение в ЕС спустя 10 лет после Brexit. Опрос показал рост поддержки этой идеи, особенно среди сторонников лейбористов, либерал-демократов и зеленых, на фоне критики осторожной позиции правительства, сообщает Zakon.kz.

Спустя почти 10 лет после выхода Великобритании из Евросоюза в стране растет поддержка идеи возвращения в объединение. По данным исследования организации Best for Britain, за повторное вступление выступают 53% избирателей. Среди сторонников Лейбористской партии эту идею поддерживают 83%, у Либеральных демократов – 84%, у Партии зеленых – 82%.

В целом текущую линию правительства в отношениях с ЕС одобряют 61% респондентов, однако лишь 19% делают это уверенно. Среди избирателей Консервативной партии и Реформистской партии Великобритании за возвращение в ЕС выступают 39% и 18% соответственно.

В рамках исследования рассмотрели шесть сценариев – от сохранения текущего курса до полного возвращения в ЕС. В том числе анализировали варианты участия в таможенном союзе и едином рынке. Однако такие шаги, по мнению экспертов, вновь поднимут острые споры о суверенитете, поскольку предполагают передачу части регулирования на уровень ЕС.

Сейчас стратегия лейбористов заключается в сближении с нормами ЕС без формального участия в едином рынке. Это означает, что страна фактически следует европейским правилам, но не участвует в их разработке.

После выхода из ЕС в 2020 году Великобритания разошлась с союзом по 76 нормам, связанным с санитарными и фитосанитарными требованиями. Попытки сократить торговые барьеры, в том числе для сельхозэкспорта, могут потребовать дальнейшего сближения стандартов.

Директор аналитического центра UK in a Changing Europe Ананд Менон указал на противоречия в текущей стратегии. По его словам, если выход из ЕС, по оценкам властей, стоил экономике около 8% ВВП, то предлагаемые меры по "перезагрузке" отношений с союзом дадут лишь около 1% роста.

Он отметил, что постепенное согласование стандартов с ЕС делает страну все более зависимой от европейских правил и требует постоянного контроля со стороны властей. В административном плане, по его оценке, такая модель остается крайне неудобной.

В марте Казахстан и Великобритания договорились об укреплении сотрудничества.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
