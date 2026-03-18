#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
479.02
551.11
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Казахстан и Великобритания договорились об укреплении сотрудничества

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 13:37 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 18 марта 2026 года ратифицировали Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Документ направлен в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр иностранных дел Ермек Кошербаев напомнил, что Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии совершено 24 апреля 2024 года в Астане.

Отмечается, что целью Соглашения является стратегическое партнерство и сотрудничество между Сторонами, основанное на общем интересе и углублении отношений во всех сферах его применения. Необходимость заключения данного Соглашения обусловлена выходом Великобритании из Европейского союза в начале 2020 года. До этого времени отношения между странами регулировались положениями Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом от 2015 года.

"Следует отметить, что данное Соглашение разработано на основе СРПС и является практически идентичным по содержанию. Документ регламентирует стратегическое партнерство двух государств, соответствующего национальным интересам каждой из Сторон, и направлен на дальнейшее укрепление международного сотрудничества Казахстана и Великобритании в политической, экономической, культурной и иных сферах", – сказано в заключении профильного комитета Мажилиса.

Так, в соответствии со статьей 4 Соглашения в целях содействия международному миру, стабильности и безопасности Стороны развивают и укрепляют эффективный политический диалог во всех сферах, представляющих взаимный интерес на основе международного права, эффективного сотрудничества в рамках многосторонних институтов и общих ценностей.

Кроме того, Соглашение представляет собой тщательно структурированный документ, определяющий правовые основы реализации стратегического партнерства в различных областях, включая международный мир и безопасность, предпринимательство, таможенные отношения, обеспечение трудовых прав граждан, правосудие, защиту прав интеллектуальной собственности, энергетику, инвестиции, здравоохранение и образование.

6 ноября 2025 года Казахстан и США договорились о сотрудничестве в сфере критически важных минералов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: