Мир

Эммануэль: приветствие Макрона Джорджи Мелони сравнили с французской мелодрамой

Париж, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2026 02:30 Фото: Х/LaPresse_news
Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в центре бурных фантазий интернет-пользователей после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони 17 апреля в Париже, сообщает Zakon.kz.

Эпизод его чрезмерно эмоционального приветствия с объятиями и неудержимыми поцелуями мгновенно завирусился в соцсетях.

"Президент Франции так активно приветствовал премьер-министра Италии, будто это не переговоры, а финал французской мелодрамы", – отмечают пользователи соцсетей.

По кадрам видно, что французский лидер встретил итальянского премьера с особой теплотой: Макрон дважды поцеловал Мелони, крепко обнял и проводил внутрь, приобняв за спину. При этом сама глава итальянского правительства выглядела слегка растерянной, в какой-то момент попыталась отстраниться и нервно рассмеялась.

Итальянские СМИ обсуждают неоднозначное поведение президента Франции, обращая внимание на возможное нарушение личных границ. Пользователи соцсетей также сочли происходящее неуместной фамильярностью в рамках официальной дипломатии.

10 апреля в Стамбуле президент FIFA Джанни Инфантино подарил президенту Турции Реджепу Эрдогану именную футболку.

Алия Абди
