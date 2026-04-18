Встречу Макрона и Мелони сравнили с французской мелодрамой

Президент Франции Эмманюэль Макрон оказался в центре бурных фантазий интернет-пользователей после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони 17 апреля в Париже, сообщает Zakon.kz.

Эпизод его чрезмерно эмоционального приветствия с объятиями и неудержимыми поцелуями мгновенно завирусился в соцсетях.

"Президент Франции так активно приветствовал премьер-министра Италии, будто это не переговоры, а финал французской мелодрамы", – отмечают пользователи соцсетей.

L'abbraccio dopo le liti: così Macron accoglie Meloni https://t.co/V3mkkHFs6h — La Stampa (@LaStampa) April 17, 2026

По кадрам видно, что французский лидер встретил итальянского премьера с особой теплотой: Макрон дважды поцеловал Мелони, крепко обнял и проводил внутрь, приобняв за спину. При этом сама глава итальянского правительства выглядела слегка растерянной, в какой-то момент попыталась отстраниться и нервно рассмеялась.

Итальянские СМИ обсуждают неоднозначное поведение президента Франции, обращая внимание на возможное нарушение личных границ. Пользователи соцсетей также сочли происходящее неуместной фамильярностью в рамках официальной дипломатии.

