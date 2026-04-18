Мир

Крики о помощи и взрыв: трагедия в подземном переходе в Германии

Крики о помощи и взрыв: трагедия в подземном переходе в Германии, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2026 23:58
В подземном переходе города Фёльклинген (федеральная земля Саар, Германия) произошел взрыв, в результате которого погиб один человек и еще четверо получили тяжелые травмы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Die Welt, инцидент случился в ночь на субботу. По данным полиции, двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Следствие считает, что взрыв мог быть вызван действиями человека, однако точные обстоятельства пока не установлены.

Правоохранители открыли специальный портал для сбора информации и обратились к возможным свидетелям. Расследование ведется в усиленном режиме.

Очевидцы рассказали о громком хлопке и криках о помощи – около 00:15 в полицию поступило несколько звонков. Прибывшие на место экстренные службы обнаружили в переходе пятерых мужчин: один из них погиб, остальные были доставлены в больницу.

По данным СМИ, место происшествия было сильно повреждено – вокруг находились обломки, на земле лежал велосипед.

Ранее сообщалось, что в немецком поезде пассажир взорвал страйкбольную гранату.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Третий взрыв за неделю произошел в Германии
