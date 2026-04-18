Крики о помощи и взрыв: трагедия в подземном переходе в Германии

В подземном переходе города Фёльклинген (федеральная земля Саар, Германия) произошел взрыв, в результате которого погиб один человек и еще четверо получили тяжелые травмы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Die Welt, инцидент случился в ночь на субботу. По данным полиции, двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Следствие считает, что взрыв мог быть вызван действиями человека, однако точные обстоятельства пока не установлены.

Правоохранители открыли специальный портал для сбора информации и обратились к возможным свидетелям. Расследование ведется в усиленном режиме.

Очевидцы рассказали о громком хлопке и криках о помощи – около 00:15 в полицию поступило несколько звонков. Прибывшие на место экстренные службы обнаружили в переходе пятерых мужчин: один из них погиб, остальные были доставлены в больницу.

По данным СМИ, место происшествия было сильно повреждено – вокруг находились обломки, на земле лежал велосипед.

Bei einer Explosion in einer Fußgängerunterführung im saarländischen Völklingen ist in der Nacht zu Samstag ein Mensch ums Leben gekommen. Vier weitere Personen erlitten schwere Verletzungen. Die Polizei geht von menschlichem Handeln aus. https://t.co/lfKgKUV5c4 pic.twitter.com/iphMe8fStC — NIUS (@niusde_) April 18, 2026

