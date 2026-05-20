Общество

19-летняя астанчанка продала своего ребенка еще до его рождения

Фото: unsplash
В Астане вынесли приговор девушке, продавшей своего ребенка, и посредникам, сообщает Zakon.kz.

Информацией поделились 20 мая 2026 года в Прокуратуре столицы.

"Установлено, что 19-летняя жительница столицы через посредников передала своего новорожденного ребенка супружеской паре на основании фиктивного договора о суррогатном материнстве за денежное вознаграждение, заключенного на восьмом месяце беременности. Приговором суда девушка, а также посредники признаны виновными по статье 135 Уголовного кодекса РК ("Торговля несовершеннолетними"). Подсудимым назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы условно с установлением пробационного контроля", – говорится в сообщении.

Ребенка поместили в специализированное учреждение для несовершеннолетних. По иску КГУ "Специализированный дом ребенка" акимата Астаны мать лишили родительских прав.

В апреле стало известно о задержании казахстанки, пытавшейся продать ребенка за 800 тыс. тенге.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
