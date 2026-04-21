Скандалы, интриги, расследования: Трампа покинула его министр труда

20 апреля министр труда США Лори Чавес-Деремер спешно покинула администрацию президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Со слов помощника президента и директора по коммуникациям Белого дома Стивена Чунга, отставка связана с переходом на работу в частный сектор. Об этом он написал на своей странице в Х.

"Она проделала выдающуюся работу, защищая американских работников, внедряя справедливые трудовые практики и помогая людям приобретать дополнительные навыки", – отметил Чунг.

Labor Secretary Lori Chavez-DeRemer will be leaving the Administration to take a position in the private sector. She has done a phenomenal job in her role by protecting American workers, enacting fair labor practices, and helping Americans gain additional skills to improve their… — Steven Cheung (@StevenCheung47) April 20, 2026

Однако, по данным CNN, отставка произошла на фоне расследования о неподобающем поведении в министра, включая обвинения в употреблении алкоголя на рабочем месте и внебрачных связях с сотрудниками. На 22 апреля у Чавес-Деремер запланированы напряженные слушания в Конгрессе, касающиеся предполагаемых этических нарушений и скандалов внутри министерства.

Сама экс-министр разместила на своей странице в Х прощальное сообщение, где рассказала о своей первой работе – упаковке персиков в сельской Калифорнии и достижениях на посту министра труда.

"В Министерстве труда я горжусь тем, что нам удалось добиться значительного прогресса в реализации миссии президента Трампа – сократить разрыв между бизнесом и трудящимися и всегда ставить американского работника на первое место. Мы создали новые возможности для получения хорошо оплачиваемой работы, подготовили работников к успеху в эпоху искусственного интеллекта, предприняли шаги по снижению стоимости рецептурных лекарств, укрепили пенсионную систему и сделали многое другое", – перечислила заслуги за недолгий период работы Чавес-Деремер.

Судя по сообщению, для Лори Чавес-Деремер было честью и привилегией работать в этой исторической администрации и служить величайшему президенту в ее жизни.

Также стало известно, что с 1 сентября 2026 года Тим Кук покинет должность генерального директора Apple.