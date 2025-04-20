Трамп приостановил введение пошлин после разговора с министрами

Президент США Дональд Трамп принял решение приостановить введение торговых пошлин после беседы с двумя министрами, сообщает Zakon.kz.

Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ). Журналисты отмечают, что разговор главы государства состоялся с министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Лютником.

Они смогли поймать момент и переубедить Трампа по вопросу пошлин.

"Но было большое препятствие: Питер Наварро, торговый советник Трампа, любящий тарифы, который постоянно крутился около Овального кабинета", – отмечает газета.

Трамп резко поднял импортные пошлины на продукцию из 185 стран в начале апреля. Для ряда государств, включая ближайших партнеров США, ставки выросли до 20-30% от таможенной стоимости товаров. Однако вскоре американский лидер объявил о 90-дневной паузе на пошлины для 75 стран, включая государства Евросоюза (ЕС).