Мир

Игра в бассейне закончилась гибелью 12-летней бразильянки

В Бразилии девочка умерла после несчастного случая в бассейне, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 20:56 Фото: freepik
12-летняя девочка погибла в Бразилии после несчастного случая в бассейне. Во время игры с друзьями ее волосы затянуло в сливную систему, из-за чего она оказалась под водой и провела там около 5-10 минут, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Star, трагедия произошла 17 апреля в городе Мирассол. Спасатели извлекли ребенка и сумели восстановить сердечный ритм на месте. Девочку экстренно доставили в больницу в Сан-Жозе-ду-Риу-Прету в критическом состоянии.

Несмотря на усилия врачей, у нее развились полиорганная недостаточность и бактериальная пневмония. Через два дня, 19 апреля, она скончалась.

Полиция классифицировала случившееся как несчастный случай и начала проверку соблюдения требований безопасности бассейна.

Сообщается, что девочка была единственным ребенком в семье и активно занималась музыкой. Ее отец ранее называл дочь "особым даром от Бога". В соцсетях продолжают появляться многочисленные соболезнования от близких и друзей.

Ранее сообщалось, что в Актау 1 января в квартире была обнаружена мертвой 24-летняя девушка. Полиция квалифицировала произошедшее как суицид, однако родители не согласны с этой версией и считают, что к смерти может быть причастен ее супруг.

