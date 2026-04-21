Происшествия

Суицид или нет: в Актау родители требуют повторного расследования смерти дочери

В Актау требуют пересмотра дела о гибели 24-летней девушки, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 20:24
В Актау 1 января в квартире была обнаружена мертвой 24-летняя девушка. Полиция квалифицировала произошедшее как суицид, однако родители не согласны с этой версией и считают, что к смерти может быть причастен ее супруг, сообщает Zakon.kz.

Мама погибшей рассказала Lada.kz, что дело было возбуждено по статье "Доведение до самоубийства", однако впоследствии расследование, по ее мнению, не дало исчерпывающих ответов. Семья заявляет о наличии нестыковок и сомнений в полноте проведенных следственных действий.

Родные отмечают, что у девушки были планы на жизнь и учебу, и накануне трагедии она не проявляла признаков депрессии. Они также утверждают, что после замужества в семье возникали конфликты.

Представитель потерпевшей стороны, юрист Ажар Картбай, заявляет, что расследование, по их мнению, не соответствует принципам полноты и объективности. По ее словам, ряд следственных действий мог быть проведен несвоевременно, а выводы носят вероятностный характер.

Семья намерена добиваться отмены решения о прекращении дела и проведения дополнительного расследования.

Ранее сообщалось, что мужчина собирался спрыгнуть с крыши высотки в Усть-Каменогорске.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
