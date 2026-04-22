"Горжусь тем, что виновен!": Павлу Дурову пришла повестка в России

Фото: instagram/durov

Известный миллиардер и основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что получил повестку о вызове на допрос в качестве подозреваемого. Документ был направлен по адресу его регистрации в России двадцатилетней давности, передает Zakon.kz.

Об этом предприниматель сообщил в своем Telegram-канале 22 апреля 2026 года. "Квартире в России, где я жил двадцать лет назад, пришла повестка для "Подозреваемого П. В. Дурова". Они, должно быть, подозревают меня в защите статей 29 и 23 Конституции России, которые гарантируют свободу слова и право на частную переписку. Горжусь тем, что виновен!" – написал Дуров в своем посте. Фото: t.me/durov Ранее WhatsApp жестко ответил на обвинения Павла Дурова в обмане пользователей.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: