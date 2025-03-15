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Мир

Павлу Дурову разрешили покинуть Францию

Павел Дуров покинул Францию, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 19:49 Фото: Instagram/durov
Основатель Telegram Павел Дуров покинул Францию, где его обвиняют в нескольких правонарушениях, связанных с содействием организованной преступности, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания Agence France-Presse (AFP), с разрешения суда Дуров смог отправиться ​​в Дубай на несколько недель. Отмечается, что Францию предприниматель покинул утром 15 марта с разрешения властей. Также сообщается, что следственный судья разрешил бизнесмену покинуть страну лишь ​​на "несколько недель".

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже 24 августа 2024 года. Его обвинили в преступлениях, связанных с организованной преступностью, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также в отказе предоставлять информацию по запросам органов. Через несколько дней после задержания его выпустили под залог в 5 млн евро с обязательством отмечаться в полиции. С тех пор он находится в Париже.

Пока Павел Дуров ожидает начала суда, в мире завоевывает популярность конкурент американской OpenAI. Это китайская нейросеть DeepSeek.

6 февраля 2025 года сообщалось, что Дуров предстанет перед французским судом минимум через год.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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