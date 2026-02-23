#Референдум-2026
Общество

Экологический саммит в Астане рассмотрит будущее Арала

Аральское море, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 03:00 Фото: Zakon.kz
Восстановление Северного Аральского моря подробно обсудят на Региональном экологическом саммите RES 2026 в Астане с 22 по 24 апреля, сообщает Zakon.kz.

На саммите обсудят вторую фазу проекта по сохранению Северного моря. По данным телеканала "Хабар", речь идет о конкретных гидротехнических решениях, которые позволят увеличить объем воды и укрепить достигнутые результаты восстановления.

"На мероприятии ожидается участие лидеров стран Центральной Азии, представителей ООН, экспертов и экологов", – передает телеканал.

Отдельная панель будет посвящена здоровью жителей Приаралья. Представители Всемирная организация здравоохранения поднимут тему последствий солевых бурь, с которыми десятилетиями сталкивается население региона:

  • анемия;
  • заболевания дыхательных путей;
  • другие хронические проблемы.
"Параллельно продолжается борьба с опустыниванием. На высохшем дне уже высажено более млн саженцев. Лесопосадки снижают вынос солевой пыли и формируют новую экосистему", – говорится в репортаже.

Уже начали выращивать галофитные растения – устойчивые к соли культуры, которые становятся кормовой базой для животных. Также на территории бывшего морского дна создан питомник дикой фауны. Уже расселяются джейраны, куланы, зайцы-толай, корсаки. Для водопоя пробурены три скважины, готовится четвертая. Эта вода используется и для животных, и для полива посадок.

Для сотрудников и научных работников установлены модульные дома. Кроме того, здесь теперь намерены добывать мед.

Согласно последним данным, объемы в Малом Арале увеличились до 23 миллиардов кубических метров.

Фото Алия Абди
Алия Абди
