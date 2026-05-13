Мир

Хантавирус: текущей ситуацией в мире поделился глава ВОЗ

Фото: Instagram/drtedros
12 мая глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус озвучил информацию по текущей ситуации с хантавирусом, сообщает Zakon.kz.

По оценке ВОЗ, риск для здоровья населения в мире по-прежнему остается низким. Такие данные он привел в своих соцсетях. С его слов, с момента 2 мая, когда организация впервые получила информацию о группе случаев заболевания, смертей зафиксировано не было.

"Все предполагаемые и подтвержденные случаи были изолированы и находятся под строгим медицинским наблюдением, что сводит к минимуму риск дальнейшего распространения инфекции", – отметил он.

Глава ВОЗ убежден: на данный момент нет признаков того, что речь идет о начале более масштабной вспышки. Но предупреждает, что ситуация может измениться, и с учетом длительного инкубационного периода вируса в ближайшие недели возможно выявление новых случаев. Каждая страна, куда были репатриированы пассажиры, несет ответственность за мониторинг состояния их здоровья.

ВОЗ рекомендует активно наблюдать за ними в специально определенном карантинном учреждении или дома в течение 42 дней с момента последнего контакта, то есть с 10 мая по 21 июня.

"Любой человек, у которого появятся симптомы, должен быть немедленно изолирован и получить лечение", – подчеркнул Тедрос Адханом Гебрейесус выступая в Испании.

Именно Испания разрешила судну MV Hondius встать на якорь в порту Тенерифе. Последние два самолета с пассажирами и экипажем покинули Канарский остров в понедельник вечером и прибыли в Нидерланды рано утром во вторник. MV Hondius, который заправился и пополнил запасы на Тенерифе, теперь возвращается в порт Роттердама с экипажем из 25 человек, а также врачом и медсестрой.

Ранее генсек ООН также оценил риск для общественности после вспышки хантавируса.

