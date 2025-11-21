#АЭС в Казахстане
Мир

Фатима Бош из Мексики стала самой красивой женщиной планеты

Фатима Босх, победительница, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 11:57 Фото: Instagram/fatimaboschfdz
В ночь на 21 ноября 2025 года завершился 74-й международный конкурс красоты "Мисс Вселенная". Заветную корону получила 25-летняя Фатима Босх из Мексики, сообщает Zakon.kz.

Тема этого года звучала так: "The Power of Love" ("Сила любви"). Она подчеркивает идеи единства, сострадания и силы через общие человеческие переживания, заявили организаторы.

В конкурсе соревновались 120 участниц из разных стран. Их оценивали в нескольких категориях: интервью, национальный костюм, вечернее платье и купальник.

Казахстан на конкурсе представила Дана Алмасова, победительница "Miss Universe Qazaqstan 2024" из Костаная.

Несколько эмоциональных видео разместили организаторы конкурса на странице в Instagram.

"Поздравляем нашу новую "Мисс Вселенную". Сегодня родилась звезда. Ее грация, сила и лучезарная душа покорили сердца всего мира, и мы невероятно рады приветствовать ее, как нашу новую королеву", – говорится в описании к публикации с победительницей.

Фото: Instagram/missuniverse

Мы также рассказывали, что финал конкурса вошел в историю как один из скандальных. Все началось с того, что один из организаторов накричал на участницу из Мексики Фатиму Бош, назвав ее "тупой". Следом стало известно, что несколько финалисток слегли с пищевым отравлением. Речь идет о Бригитте Шабак из Эстонии, Санли Лю из Индонезии и Кинчо Деженьи из Венгрии.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
