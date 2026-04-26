18-летний казахстанец задержан в Грузии – ему грозит пожизненное

В Грузии задержан 18-летний казахстанец по подозрению в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Юноше грозит суровое наказание – от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения, передает Zakon.kz.

Об этом 25 апреля 2026 года сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Грузии. По данным ведомства, операция по задержанию проходила в регионе Имеретия. Вместе с гражданином Казахстана под стражу был взят гражданин Украины: оба фигуранта 2008 года рождения.

Отмечается, что задержания проводились в разное время. Их обвиняют в незаконном приобретении, хранении и содействии реализации наркотических средств в крупном и особо крупном размерах.

"В ходе обыска личных вещей и временного жилья обвиняемых, а также в рамках следственного эксперимента из указанных ими локаций правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств наркотическое средство "метадон" в особо крупном размере. Кроме того, полицией были обнаружены материалы, необходимые для фасовки наркотиков", – говорится в сообщении МВД Грузии.

Правоохранители также добавили, что следствие ведется по статьям 260 и 260-прим Уголовного кодекса Грузии, санкции которых предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.

