Мир

18-летний казахстанец задержан в Грузии – ему грозит пожизненное

В Грузии задержали 18-летнего казахстанца. Ему грозит от 20 лет до пожизненного, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2026 18:49 Фото: скриншот видео
В Грузии задержан 18-летний казахстанец по подозрению в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Юноше грозит суровое наказание – от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения, передает Zakon.kz.

Об этом 25 апреля 2026 года сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Грузии. По данным ведомства, операция по задержанию проходила в регионе Имеретия. Вместе с гражданином Казахстана под стражу был взят гражданин Украины: оба фигуранта 2008 года рождения.

Отмечается, что задержания проводились в разное время. Их обвиняют в незаконном приобретении, хранении и содействии реализации наркотических средств в крупном и особо крупном размерах.

"В ходе обыска личных вещей и временного жилья обвиняемых, а также в рамках следственного эксперимента из указанных ими локаций правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств наркотическое средство "метадон" в особо крупном размере. Кроме того, полицией были обнаружены материалы, необходимые для фасовки наркотиков", – говорится в сообщении МВД Грузии.

Правоохранители также добавили, что следствие ведется по статьям 260 и 260-прим Уголовного кодекса Грузии, санкции которых предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме задержали разыскиваемого блогера из Казахстана.

Канат Болысбек
Читайте также
