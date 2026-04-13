Происшествия

Казино и миллионы: во Вьетнаме задержали разыскиваемого блогера из Казахстана

Вьетнам задержал казахстанского блогера, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 19:15
Министерством внутренних дел Казахстана по каналам Интерпола при взаимодействии с правоохранительными органами Вьетнама в городе Камрань задержан блогер, находившийся в международном розыске за организацию незаконного игорного бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, он систематически размещал в социальных сетях рекламные видеоматериалы онлайн-казино и вовлекал пользователей в участие в азартных играх.


"В результате противоправной деятельности подозреваемый получил незаконный доход в размере более 100 млн тенге. Денежные средства переводились на криптовалютный кошелек, зарегистрированный на его имя", – говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан.

В МВД подчеркнули: попытки скрыться за рубежом не освобождают от уголовной ответственности – каждое разыскиваемое лицо будет установлено, задержано и доставлено в Казахстан. Это лишь вопрос времени.

Ранее в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны блогер Ерболат Жанабылов в ходе допроса частично признал вину, прокомментировал обвинения и рассказал о своей позиции по делу.

Елена Беляева
Читайте также
Разыскиваемую мошенницу из Казахстана задержали на греческом острове
08:43, 15 ноября 2024
Разыскиваемую мошенницу из Казахстана задержали на греческом острове
В Алматы задержали иностранца, которого разыскивает Интерпол
09:36, 05 октября 2024
В Алматы задержали иностранца, которого разыскивает Интерпол
В Астане задержан мужчина, разыскиваемый в Армении
09:52, 01 июля 2025
В Астане задержан мужчина, разыскиваемый в Армении
Читайте также
Еркебулан Токтар согласился на поединок с известным российским бойцом
20:02, Сегодня
Еркебулан Токтар согласился на поединок с известным российским бойцом
Со счётом 26:1 завершился матч сборной Узбекистана на ЧМ-2026 по хоккею
19:34, Сегодня
Со счётом 26:1 завершился матч сборной Узбекистана на ЧМ-2026 по хоккею
Экс-тренер "Барыса" и сборной Казахстана высказался о ходе второго раунда плей-офф КХЛ
19:08, Сегодня
Экс-тренер "Барыса" и сборной Казахстана высказался о ходе второго раунда плей-офф КХЛ
"Динамо" Зайнутдинова назвало стартовый состав на матч РПЛ с "Акроном"
18:38, Сегодня
"Динамо" Зайнутдинова назвало стартовый состав на матч РПЛ с "Акроном"
