Казино и миллионы: во Вьетнаме задержали разыскиваемого блогера из Казахстана
Министерством внутренних дел Казахстана по каналам Интерпола при взаимодействии с правоохранительными органами Вьетнама в городе Камрань задержан блогер, находившийся в международном розыске за организацию незаконного игорного бизнеса, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в полиции, он систематически размещал в социальных сетях рекламные видеоматериалы онлайн-казино и вовлекал пользователей в участие в азартных играх.
"В результате противоправной деятельности подозреваемый получил незаконный доход в размере более 100 млн тенге. Денежные средства переводились на криптовалютный кошелек, зарегистрированный на его имя", – говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан.
В МВД подчеркнули: попытки скрыться за рубежом не освобождают от уголовной ответственности – каждое разыскиваемое лицо будет установлено, задержано и доставлено в Казахстан. Это лишь вопрос времени.
Ранее в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны блогер Ерболат Жанабылов в ходе допроса частично признал вину, прокомментировал обвинения и рассказал о своей позиции по делу.
