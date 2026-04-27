Подросток вышвырнул из окна рюкзак с 24 млн тенге

В Калуге (Россия) несовершеннолетний вышвырнул крупную сумму денег в окно, для того чтобы передать ее "инкассатору", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, история началась с того, что подростку поступил звонок от мошенников. "Сотрудница пункта выдачи товаров" сообщила подростку о повреждении заказа.

Под предлогом переоформления покупки у юноши узнали персональные данные, и с ним связались злоумышленники.

Юноше сообщили, что его данные получили третьи лица, а сам он якобы подозревается в соучастии преступлению. Так его убедили, что все наличные в доме могут быть поддельными и требуют немедленной "проверки". Для "экспертизы" сбережения нужно было передать "инкассатору".

Перепуганный подросток собрал наличные в рюкзак и сбросил его вниз через окно. Пособник аферистов поймал деньги и скрылся.

Преступная схема вскрылась, когда подросток рассказал обо всем отцу. Родитель отправился в полицию. Общий ущерб составил более 4 млн рублей (24 млн 496 тыс. 830 тенге). Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что женщина поймала и избила парня, который за ней подглядывал.