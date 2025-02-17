Девочка-подросток выпала из окна многоэтажки в Астане
Фото: Zakon.kz
В Сети 17 февраля распространилась информация о падении из окна многоэтажного дома несовершеннолетней девушки, сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что инцидент произошел в районе Есиль, на улице Туркестан. Эту информацию Zakon.kz подтвердили в столичном департаменте полиции.
"По факту падения несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, она выпала с высоты", – рассказали в ведомстве.
Также сообщили, что пострадавшая доставлена в больницу. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Подросток напал с ножом на ребенка в лифте в одном из ЖК Астаны.
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