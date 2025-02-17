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Происшествия

Девочка-подросток выпала из окна многоэтажки в Астане

Дети у окна, окно, выпал из окна, ребенок у окна, окна, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 23:06 Фото: Zakon.kz
В Сети 17 февраля распространилась информация о падении из окна многоэтажного дома несовершеннолетней девушки, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Есиль, на улице Туркестан. Эту информацию Zakon.kz подтвердили в столичном департаменте полиции. 

"По факту падения несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, она выпала с высоты", – рассказали в ведомстве. 

Также сообщили, что пострадавшая доставлена в больницу. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Подросток напал с ножом на ребенка в лифте в одном из ЖК Астаны. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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