Женщину арестовали за отказ прекратить разговор по телефону во время взлета самолета

Пассажирка рейса Delta в международном аэропорту Майами (США) была арестована после того, как, по утверждению следствия, отказалась положить трубку перед взлетом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Complex, рейс в Атланту был задержан на час, пока правоохранительные органы разбирались с неоднозначной ситуацией. Полиция установила личность буйной пассажирки.

Ей оказалась Шеннон Мари Харрис, которая, по имеющимся данным, отказалась закончить телефонный разговор после многочисленных просьб бортпроводников 27 апреля.

Видео инцидента было распространено в соцсетях. Другие пассажиры умоляли Харрис проявить уважение к путешественникам, но это не помогло. В протоколе об аресте поведение Харрис описали как "агрессивное". Это побудило пилота вернуться к выходу на посадку.

Представитель компании Delta попросил пассажиров покинуть самолет. Полиция оперативно произвела арест. У выхода на посадку женщину встретили 12 полицейских.

