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Происшествия

В Астане пассажир напал на стюардессу во время подготовки самолета ко взлету

пассажир ударил стюардессу во время подготовки самолета ко взлету, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 22:07 Фото: pixabay
Журналист Азамат Ергалиев рассказал в социальной сети о том, что во время подготовки ко взлету рейса Астана – Усть-Каменогорск пассажир ударил стюардессу. Также поведение мужчины привело к задержке рейса, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Facebook.

"После посадки на рейс Астана – Усть-Каменогорск Fly Arystan неадекватный пассажир ударил стюардессу. Мужчина лет 50 цеплял других пассажиров. Меня в том числе, так как я сидел перед ним. Вызвали полицию. Ведет себя при полицейских очень нагло: "Мне по барабану!" (...) Из-за одного неадеквата высаживают весь самолет. Борт не полетит. Пассажиров вывели в здание аэропорта. И снова заводят на посадку. Полетим на полчаса-час позже", – написал Ергалиев.

В авиакомпании подтвердили, что в ходе подготовки ко взлету пассажир "неожиданно ударил бортпроводницу в живот, когда она проходила мимо во время подсчета пассажиров". По словам представителей компании, при этом деструктивного поведения со стороны пассажира во время посадки замечено не было.

"Были вызваны сотрудники полиции, а также сотрудники службы авиационной безопасности компании. В ходе проверки документов деструктивный пассажир также заявил о наличии бомбы, после чего были вызваны сотрудники кинологической службы аэропорта. Произведена полная высадка пассажиров. Также была вызвана медицинская служба аэропорта для осмотра бортпроводницы. Незамедлительно был произведен тщательный осмотр воздушного судна, в ходе которого взрывных устройств и других запрещенных предметов не обнаружено", – заявили в компании.

Согласно информации от Департамента полиции на транспорте, по фактам хулиганства и заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждены уголовные дела.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Накануне экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с авиарейса в США из-за спора с бортпроводницей. Спортсмен позже прокомментировал инцидент в самолете.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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