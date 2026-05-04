Жителей ОАЭ предупредили о ракетной опасности

Жители Дубая и соседнего эмирата Шарджа получили на мобильные телефоны уведомления о ракетной опасности, сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.ru с ссылкой на портал Gulf News, в сообщениях жителей призвали незамедлительно найти безопасное место в ближайшем защищенном здании, держаться подальше от окон, дверей и открытых пространств.

"Ожидайте дальнейших инструкций", – говорится в сообщении.

Чуть позже на телефоны поступило сообщение об отмене угрозы. Людей оповестили о том, что ситуация стабилизировалась. Жители городов могут вернуться к обычной деятельности, но при условии соблюдения осторожности.

