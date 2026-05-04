#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
464.53
543.73
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
464.53
543.73
6.15
Мир

Жителей ОАЭ предупредили о ракетной опасности

ОАЭ, Дубай, город, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 21:59 Фото: pixabay
Жители Дубая и соседнего эмирата Шарджа получили на мобильные телефоны уведомления о ракетной опасности, сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.ru с ссылкой на портал Gulf News, в сообщениях жителей призвали незамедлительно найти безопасное место в ближайшем защищенном здании, держаться подальше от окон, дверей и открытых пространств.

"Ожидайте дальнейших инструкций", – говорится в сообщении.

Чуть позже на телефоны поступило сообщение об отмене угрозы. Людей оповестили о том, что ситуация стабилизировалась. Жители городов могут вернуться к обычной деятельности, но при условии соблюдения осторожности.

Ранее появилась информация о том, что Трамп рассмотрит новое соглашение с Ираном.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
ливни в ОАЭ
19:46, 09 марта 2024
"Оранжевый" уровень опасности объявлен в ОАЭ из-за ливней
Китай
23:41, 29 июля 2023
Жителей Пекина предупредили об опасной погоде
Город, улица, люди
07:59, 08 ноября 2025
В ОАЭ нашли несметные залежи природного газа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Я не единственный, кто ему уступает&quot;: Зверев оценил доминирование Синнера в туре
02:18, 05 мая 2026
"Я не единственный, кто ему уступает": Зверев оценил доминирование Синнера в туре
&quot;Создаёт настрой&quot;: Чимаев привлёк Царукяна в качестве секунданта на бой со Стриклендом
01:49, 05 мая 2026
"Создаёт настрой": Чимаев привлёк Царукяна в качестве секунданта на бой со Стриклендом
Елена Рыбакина провела тренировку с Буассон перед стартом &quot;тысячника&quot; в Риме
01:15, 05 мая 2026
Елена Рыбакина провела тренировку с Буассон перед стартом "тысячника" в Риме
Фото: UFC
00:44, 05 мая 2026
Спарринг-партнёр Чимаева дал прогноз на бой Хамзата со Стриклендом
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: