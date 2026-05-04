Четырехлетняя девочка выпила бутылку с алкоголем в качестве наказания и умерла

Медики нашли четырехлетнюю девочку без сознания в семейном доме в Батон-Руж, штат Луизиана, США. Содержание алкоголя в ее крови составляло 0,680 промилле – более чем в восемь раз превышая допустимый законом предел для взрослого водителя, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Star, виновной в непредумышленном убийстве признали бабушку ребенка. 57-летняя женщина заставила свою четырехлетнюю внучку выпить остатки бутылки спиртного в наказание за то, что девочка сделала глоток.

В организме погибшей оказалось 750-миллилитров алкоголя крепостью 40%. Пока ребенка "наказывали", ее мать наблюдала за происходящим и ничего не предпринимала. Ей также предъявлено обвинение в убийстве за то, что она не остановила ужасное деяние. Женщина предстанет перед судом позднее.

Первоначально бабушку обвиняли в убийстве, но присяжные признали ее виновной в непредумышленном убийстве.

