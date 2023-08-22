11 человек утонули в Сырдарье: среди погибших есть четырехлетняя девочка

Фото: МЧС РК

Из 11 утонувших в Сырдарье спасатели нашли тела девяти человек. Среди погибших есть четырехлетняя девочка, сообщает Zakon.kz.

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