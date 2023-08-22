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11 человек утонули в Сырдарье: среди погибших есть четырехлетняя девочка

11 человек утонули в Сырдарье: среди погибших есть четырехлетняя девочка Фото: МЧС РК
Из 11 утонувших в Сырдарье спасатели нашли тела девяти человек. Среди погибших есть четырехлетняя девочка, сообщает Zakon.kz.

На данный момент спасатели нашли тела: 

  1. Женщина 1983 г.р.;
  2. Девочка 2006 г.р.;
  3. Девочка 2004 г.р.;
  4. Девочка 2019 г.р.;
  5. Девочка 2015 г.р.;
  6. Девочка 2017 г.р.;
  7. Мальчик 2006 г.р.;
  8. Мальчик 2009 г.р.;
  9. Женщина 1998 г.р.

Как отметили в МЧС РК, поиски еще двоих продолжаются. 

"Спасатели ищут мальчика 2011 года рождения и девочку 2013 года рождения", – говорится в сообщении. 

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