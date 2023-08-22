11 человек утонули в Сырдарье: среди погибших есть четырехлетняя девочка
Фото: МЧС РК
Из 11 утонувших в Сырдарье спасатели нашли тела девяти человек. Среди погибших есть четырехлетняя девочка, сообщает Zakon.kz.
На данный момент спасатели нашли тела:
- Женщина 1983 г.р.;
- Девочка 2006 г.р.;
- Девочка 2004 г.р.;
- Девочка 2019 г.р.;
- Девочка 2015 г.р.;
- Девочка 2017 г.р.;
- Мальчик 2006 г.р.;
- Мальчик 2009 г.р.;
- Женщина 1998 г.р.
Как отметили в МЧС РК, поиски еще двоих продолжаются.
"Спасатели ищут мальчика 2011 года рождения и девочку 2013 года рождения", – говорится в сообщении.
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