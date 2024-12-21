В Астане полицейские спасли 12-летнюю девочку, которая потеряла сознание на улице

В Астане полицейские спасли школьницу, которую нашли на улице без сознания. До приезда медиков сотрудники правоохранительных органов приняли экстренные меры и оказали девочке первую помощь, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Астаны, старшие лейтенанты Нурсултан Шаяхметов и Бахтыбай Калжанов во время патрулирования заметили толпу детей. Это их насторожило. Когда правоохранители подъехали поближе, то обнаружили девочку, лежащую на земле.

"Мой напарник держал девочку, а я в этот момент делал ей прямой массаж сердца и растирал руки. Ребенка удалось привести в сознание и переложили на бок по указанию сотрудника скорой помощи, который инструктировал нас по телефону. После этого мы передали девочку медикам", – рассказал полицейский.

Сейчас состоянию школьницы ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что спасатели с помощью дрона нашли пастуха, заблудившегося в степи ЗКО.