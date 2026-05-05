Рыбак установил новый рекорд, поймав карпа-гиганта

Удача улыбнулась 48-летнему ландшафтному дизайнеру Майклу Никсону из города Дадли. Рыбу весом 31,2 килограмма он поймал 1 мая на озере Кингфишер. Благодаря этому улову Никсон превзошел официальный рекорд страны, который держался с 2016 года, сообщает Zakon.kz.

Вместе с друзьями британец заранее планировал поездку на озеро – еще в 2025 году они договорились провести там четыре дня, рассчитывая на трофейный улов. Ожидания оправдались лишь в последний день отдыха, когда Никсону и удалось вытащить рекордного карпа, пишет The Sun.

Сам рыбак признался, что сильно волновался и даже не мог нормально уснуть в преддверии решающего дня, но результат превзошел все ожидания.

"Я очень доволен результатом. Так волновался, что не мог уснуть", – рассказал британец.

Впрочем, в том же году был зафиксирован и более крупный карп – весом 31,75 килограмма, пойманный Томом Доэрти, однако его результат не был признан официально: рыба была выращена в искусственных условиях и специально откармливалась, что не соответствовало правилам регистрации рекорда.

