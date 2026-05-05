#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
465.01
543.55
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
465.01
543.55
6.15
Мир

Рыбак установил новый рекорд, поймав карпа-гиганта

рекорд, ловля рыб, карп, Великобритания, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 18:35 Фото: pexels
Удача улыбнулась 48-летнему ландшафтному дизайнеру Майклу Никсону из города Дадли. Рыбу весом 31,2 килограмма он поймал 1 мая на озере Кингфишер. Благодаря этому улову Никсон превзошел официальный рекорд страны, который держался с 2016 года, сообщает Zakon.kz.

Вместе с друзьями британец заранее планировал поездку на озеро – еще в 2025 году они договорились провести там четыре дня, рассчитывая на трофейный улов. Ожидания оправдались лишь в последний день отдыха, когда Никсону и удалось вытащить рекордного карпа, пишет The Sun.

Сам рыбак признался, что сильно волновался и даже не мог нормально уснуть в преддверии решающего дня, но результат превзошел все ожидания.

"Я очень доволен результатом. Так волновался, что не мог уснуть", – рассказал британец.

Впрочем, в том же году был зафиксирован и более крупный карп – весом 31,75 килограмма, пойманный Томом Доэрти, однако его результат не был признан официально: рыба была выращена в искусственных условиях и специально откармливалась, что не соответствовало правилам регистрации рекорда.

Ранее Zakon.kz писал, куда поехать на рыбалку в Алматинской области этой весной.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Рыбалка
06:01, 03 мая 2024
Женщина поймала зеркального карпа весом более 32 кг
палтус, рыба, США, мировой рекорд
19:40, 28 ноября 2024
Женщина установила мировой рекорд, поймав огромного палтуса
Пауэрлифтинг Мировой рекорд
10:38, 29 июля 2025
Самый сильный человек планеты установил новый мировой рекорд в полтонны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Через такие трудности нужно проходить": Жайлауов высказался о волевой победе над Польшей
04:18, 06 мая 2026
"Через такие трудности нужно проходить": Жайлауов высказался о победе над Польшей
&quot;Как Роналдиньо в ММА&quot;: Хорхе Масвидаль назвал своего любимого бойца в UFC
03:48, 06 мая 2026
"Как Роналдиньо в ММА": Хорхе Масвидаль назвал своего любимого бойца в UFC
Появилось видео волевой победы Казахстана над Польшей на чемпионате мира по хоккею
03:12, 06 мая 2026
Появилось видео волевой победы Казахстана над Польшей на чемпионате мира по хоккею
Как выглядит турнирная таблица ЧМ по хоккею с участием Казахстана после трёх туров
02:43, 06 мая 2026
Как выглядит турнирная таблица ЧМ по хоккею с участием Казахстана после трёх туров
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: