Британский Король гигантских овощей установил два новых мировых рекорда
По информации Jam Press, также он вырастил плод баклажана сорта Thai Long Green длиной 40 см, который также установил мировой рекорд. В среднем плоды этого сорта дорастают до 25 см.
Отмечается, что в данное время на счету Форти 11 рекордов Кинги рекордов Гиннесса. Ранее он вырастил самую тяжелую в мире дыню, физалис овощной, а также подсолнух с самым большим соцветием, гигантский цукини и другие растения.
Отец рекордсмена Майк Форти в 1980-х годах основал чемпионат по выращиванию гигантских овощей в Великобритании. Кевин Форти признался, что долгое время не интересовался огородничеством.
"Когда мы были детьми, выращивание овощей не казалось чем-то крутым. Однако интерес к этому занятию растет по всему миру с каждым годом. Раньше меня называли мальчиком-луковицей, но теперь я Король гигантских овощей", – заявил британец.
Ранее лидер и капитан саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду стал первым футболистом в мире, кто забил в 600 матчах на высшем уровне.