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Британский Король гигантских овощей установил два новых мировых рекорда

установил мировой рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 21:33 Фото: pixabay
46-летний британец Кевин Форти по прозвищу Король гигантских овощей вырастил огурец со стеблем длиной 6,5 м, установив тем самым новый мировой рекорд, сообщает Zakon.kz.

По информации Jam Press, также он вырастил плод баклажана сорта Thai Long Green длиной 40 см, который также установил мировой рекорд. В среднем плоды этого сорта дорастают до 25 см.

Отмечается, что в данное время на счету Форти 11 рекордов Кинги рекордов Гиннесса. Ранее он вырастил самую тяжелую в мире дыню, физалис овощной, а также подсолнух с самым большим соцветием, гигантский цукини и другие растения.

Отец рекордсмена Майк Форти в 1980-х годах основал чемпионат по выращиванию гигантских овощей в Великобритании. Кевин Форти признался, что долгое время не интересовался огородничеством.

"Когда мы были детьми, выращивание овощей не казалось чем-то крутым. Однако интерес к этому занятию растет по всему миру с каждым годом. Раньше меня называли мальчиком-луковицей, но теперь я Король гигантских овощей", – заявил британец.

Ранее лидер и капитан саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду стал первым футболистом в мире, кто забил в 600 матчах на высшем уровне.

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