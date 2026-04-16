Или, Капшагай и пруды: куда поехать на рыбалку в Алматинской области весной

С приходом тепла в Алматинской области стартует рыболовный сезон, и любители "второй охоты" вновь отправляются к воде. Где сейчас ловят жереха, судака, карася и сома, что опытные рыболовы советуют новичкам и действует ли сейчас запрет на ловлю рыбы, в материале Zakon.kz.

Где и кого можно словить?

Одним из самых популярных направлений для рыбалки в Алматинской области остается река Или – в районе неподалеку от "Города кочевников". По словам опытных рыбаков, весной здесь особенно хорошо клюют жерех, судак, окунь и змееголов. Эти виды традиционно считаются желанной добычей, а потому сюда регулярно приезжают как новички, так и более опытные рыбаки.

Иногда на крючок попадаются и более редкие трофеи – сомы или щуки. Такие уловы случаются нечасто, поэтому каждый подобный экземпляр становится настоящим поводом для гордости.

Не теряет популярности в это время года и Капшагайское водохранилище. Просторная акватория, удобные подъезды к берегу и разнообразие рыбы делают его одним из главных центров любительской рыбалки в регионе. Рыбак со стажем Антон Сливянкин рассказал, что особое внимание весной стоит обратить на северную часть Капшагайского водохранилища. По его словам, именно здесь в весенний период складываются благоприятные условия для хорошего клева.

"На северной стороне водоема, в районе насосных станций, рыбаки могут словить леща, карася и воблу. Здесь чаще предпочитают спокойную донную или поплавочную ловлю, а многие приезжают семьями, совмещая рыбалку с отдыхом у воды", – рекомендует рыбак Антон Сливянкин.

Тем, кто предпочитает гарантированный улов и комфортные условия, подходят платные пруды, которых немало по всей территории области. Здесь разводят зеркального и королевского карпа, белого амура, толстолобика. За последние годы в Алматинской области появилось больше частных рыбных хозяйств, где можно поймать форель, а иногда и маринку. Такие места особенно популярны среди начинающих рыбаков.

Секреты опытных рыбаков и советы новичкам

У каждого опытного рыбака есть свои хитрости, наработанные годами. Именно они помогают вернуться домой с хорошим уловом. Одни знают, в какое время лучше выходить к воде, вторые внимательно следят за погодой и поведением рыбы, а другие делают ставку на правильно подобранную наживку.



"У опытных рыбаков есть свои проверенные приманки. К примеру, змееголов нередко берет на живую лягушку, окунь – на кузнечика. Травоядная рыба хорошо идет на вареную кукурузу и ароматизированную прикормку. Универсальной наживкой остаются червь и опарыш, которые можно купить практически в любом рыболовном магазине или на рынке", – рассказал Антон Сливянкин.

Новичкам специалисты советуют начинать с простой поплавочной удочки. Для первых выездов этого вполне достаточно. Более опытные рыбаки берут спиннинг, который подходит как для хищной рыбы, так и для донной ловли. В стандартный набор рыбака обычно входят запасная леска, фонарь, стульчик, садок, нож, плоскогубцы, аптечка и пауэрбанк. Опытные любители также советуют брать наличные деньги, поскольку связь и интернет есть не на всех удаленных участках.

Где и когда можно рыбачить?

Рыбаки признают, что удачная поездка зависит не только от снастей и наживки. Не менее важно заранее изучить правила, уточнить сроки запрета, подготовить снаряжение и выбрать разрешенное место. Тогда любимое увлечение принесет удовольствие, хороший отдых и не обернется штрафом.

В Казахстане ежегодно вводятся сезонные запреты на рыбалку в период размножения рыбы. Так, на Капшагайском водохранилище и всех реках, впадающих в него, рыбалка запрещена с 5 апреля по 20 мая. В западной части озера Балхаш ограничения действуют с 15 апреля по 1 июня, в восточной – с 25 апреля по 10 июня. На отдельных участках реки Или сроки зависят от местности и могут продолжаться до июля. Это связано с особенностями нереста разных видов рыбы и необходимостью сохранить естественное воспроизводство популяции.

Кроме сроков, законом установлен и перечень запрещенных способов ловли. Под запретом остаются электроудочки, колющие снасти, самоловные устройства, взрывчатые и отравляющие вещества. Также запрещено забирать рыбу меньше установленного размера. За нарушение правил предусмотрены штрафы, конфискация снастей, а в отдельных случаях – более серьезная ответственность.