Что говорят в ВОЗ о вспышке метапневмовируса

Стала известна предварительная позиция Всемирной организации здравоохранения по поводу вспышки метапневмовируса в Китае и ее появлении в других странах, в том числе в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В организации считают, что нет повода для паники. Об этом узнал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время телефонного разговора с главой ВОЗ Тедросом Гебрейесусом.

"Сегодня ближе к вечеру у нас состоялась телефонная консультация с моим старым добрым коллегой и другом Тедросом Гебрейесусом, генеральным директором Всемирной организации здравоохранения... ... Мой друг Тедрос успокоил меня по поводу слухов последних нескольких дней и недель и заверил, что на данный момент угрозы какой-либо глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения нет. Вирус, о котором так много говорилось в средствах массовой информации, хорошо известен экспертам ВОЗ, он уже несколько раз появлялся. Подобная форма наблюдается, как правило, в зимние периоды", – написал венгерский чиновник в Facebook.

В начале 2025 года в Китае зафиксировали вспышку метапневмовирусной инфекции. Новости вызвали беспокойство. Однако специалисты поспешили объяснить, что это не новая угроза, а сезонное явление, знакомое многим.

Глава правления Национального центра общественного здравоохранения Айжан Есмагамбетова 8 января 2025 года уточнила, что эпидемиологическая ситуация в Казахстане остается стабильной, несмотря на то, что в стране есть подтвержденные случаи метапневмовируса.