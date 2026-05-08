Мир

Самолет совершил экстренную посадку из-за того, что пассажира стошнило прямо на борту

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 05:59 Фото: unsplash
В Германии самолет совершил вынужденную посадку из-за дебошира, которого стошнило на борту. Инцидент произошел 6 мая на рейсе Ryanair из Берлина в Аликанте (Испания), сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.ru с ссылкой на журнал Spiegel, по данным полиции, уже после взлета 43-летний мужчина начал вести себя агрессивно по отношению к попутчикам.

В конце концов от "переизбытка эмоций" ему стало плохо прямо в салоне.

Чтобы обеспечить безопасность экипажа и пассажиров, пилот вынужденно посадил самолет в региональном аэропорту Карлсруэ/Баден‑Баден. Пьяного пассажира вывели из самолета силами полиции.

Службам аэропорта пришлось выгрузить багаж, из‑за чего рейс возобновился спустя длительное время. Буйный пассажир понесет ответственность за нарушение закона о воздушной безопасности.

Ранее стала известна причина, почему летевший из Сеула в Цюрих самолет швейцарской авиакомпании Swiss внезапно развернулся над Казахстаном и приземлился в аэропорту Алматы.

Аксинья Титова
