Сигнал бедствия над Казахстаном: что произошло в швейцарском самолете

Стала известна причина, почему летевший из Сеула в Цюрих самолет швейцарской авиакомпании Swiss внезапно развернулся над Казахстаном и приземлился в аэропорту Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Tages anzeiger, оказалось, что второму пилоту Airbus A350 стало плохо. Генеральный директор Swiss Йенс Фелингер рассказал, что на борту самолета находились 227 пассажиров и 14 членов экипажа. В их числе были три врача, которые смогли оказать медицинскую помощь пилоту. Затем экипаж, действуя по рекомендации врачей, принял решение сменить маршрут полета на Алматы, чтобы пилоту могли оперативно оказать необходимую помощь.

Пассажиров уже пересаживают на рейсы в Цюрих.

В аэропорту Алматы дополнили, что Airbus A350 совершил экстренную посадку в 12:48.

"Причиной посадки стало ухудшение самочувствия второго пилота с подозрением на острый абдоминальный синдром. К моменту приземления борт уже ожидала медицинская служба аэропорта. Специалисты оказали первую медицинскую помощь, после чего, в установленном порядке, передали пациента прибывшей городской бригаде скорой медицинской помощи. Для прохождения необходимого обследования и дальнейшего лечения пилот был доставлен в Городскую больницу №4", – говорится в комментарии.

Днем 6 мая появилась информация о том, что швейцарский самолет Airbus A350 объявил чрезвычайную ситуацию над Казахстаном и полетел в направлении Алматы, авиакомпания Swiss объявила об экстренной ситуации на рейсе.