Самолет совершил вынужденную посадку в Кызылординской области
Фото: Zakon.kz
Самолет Ан-2, направлявшийся в сторону “Тан-Кумколь”, совершил вынужденную посадку в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС Казахстана, на борту находились три человека. Связь с экипажем отсутствовала, их местонахождение было неизвестно.
В этих условиях незамедлительно были задействованы все силы и средства МЧС. К поисковой операции присоединился и вертолет АО "Казавиаспас" МЧС РК.
После восьми часов напряженных поисков глубокой ночью 19 мая пропавшие были найдены в степи. Экипаж эвакуировали в поселок Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области.
"Медицинская помощь никому не потребовалась", – говорится в сообщении.
На днях автобус, перевозивший школьников, попал в аварию в Туркестанской области.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript