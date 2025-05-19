Самолет совершил вынужденную посадку в Кызылординской области

Самолет Ан-2, направлявшийся в сторону “Тан-Кумколь”, совершил вынужденную посадку в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, на борту находились три человека. Связь с экипажем отсутствовала, их местонахождение было неизвестно.

В этих условиях незамедлительно были задействованы все силы и средства МЧС. К поисковой операции присоединился и вертолет АО "Казавиаспас" МЧС РК.

После восьми часов напряженных поисков глубокой ночью 19 мая пропавшие были найдены в степи. Экипаж эвакуировали в поселок Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области.

"Медицинская помощь никому не потребовалась", – говорится в сообщении.

На днях автобус, перевозивший школьников, попал в аварию в Туркестанской области.