Мир

Камала Харрис: Россия побеждает в конфликте на Ближнем Востоке

Ближний Восток, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 03:59 Фото: Instagram/kamalaharris
Экс-кандидат в президенты США Камала Харрис заявила, что в конфликте на Ближнем Востоке побеждает Россия, сообщает Zakon.kz.

Своим мнением бывшая вице-президент Америки поделилась 8 мая в беседе с Fox News.

"Хотите знать, кто оказался главным бенефициаром войны в Иране? Россия. Из-за ситуации с нефтью произошло следующее: фактически были ослаблены санкции против России. Понимаете, что это означает? Москва снова зарабатывает на продаже нефти, экспорт которой ранее был ограничен санкциями. И это еще не все. Артиллерия, боеприпасы и системы ПВО, которые в иных условиях отправлялись бы Украине, теперь направляются на Ближний Восток", – сказала Харрис.

3 мая в соцсетях Трамп и Иран сыграли в UNO.

