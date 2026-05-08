Камала Харрис: Россия побеждает в конфликте на Ближнем Востоке

Фото: Instagram/kamalaharris

Экс-кандидат в президенты США Камала Харрис заявила, что в конфликте на Ближнем Востоке побеждает Россия, сообщает Zakon.kz.

Своим мнением бывшая вице-президент Америки поделилась 8 мая в беседе с Fox News. "Хотите знать, кто оказался главным бенефициаром войны в Иране? Россия. Из-за ситуации с нефтью произошло следующее: фактически были ослаблены санкции против России. Понимаете, что это означает? Москва снова зарабатывает на продаже нефти, экспорт которой ранее был ограничен санкциями. И это еще не все. Артиллерия, боеприпасы и системы ПВО, которые в иных условиях отправлялись бы Украине, теперь направляются на Ближний Восток", – сказала Харрис. Former VP Kamala Harris says Russia is the "big winner" in the Iran war.



"He's lifted sanctions on Russia. You know what that means? They're making money to sell oil that otherwise they were prevented from selling. What else does it mean? We're sending artillery ammunition, air… pic.twitter.com/37eMs8yuJR — Fox News (@FoxNews) May 8, 2026 3 мая в соцсетях Трамп и Иран сыграли в UNO.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: